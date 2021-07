Die Friedenskapelle in Kaiserslautern ist Teil der Sommerreise der Bundesstiftung Baukultur. Am Dienstag, 20. Juli, wird das Baukulturmobil mit Publikationen der Stiftung, Pop-up-Mobiliar und Foto- und Filmequipment von 12 bis 15 Uhr an der Friedenskapelle Station machen. Mit der Sommerreise will die Stiftung Baukulturzentren und -initiativen sowie Engagierte in ganz Deutschland besuchen. Dazu sind alle Interessierten eingeladen, wie der Verein für Baukultur und Stadtgestaltung Kaiserslautern mitteilt. Der Verein hat das klassizistische Gebäude, das lange im Dornröschenschlaf lag, bereits zum großen Teil saniert. Inzwischen können wieder Veranstaltungen dort stattfinden. Den Besuch der Stiftung versteht der Verein auch als Wertschätzung der geleisteten Arbeit. Bei der Sommerreise sollen die Anliegen der Baukultur mit Interessierten und Mitstreitern diskutiert werden. Sie wird mit Filmen, Fotos und Podcasts dokumentiert, sodass die lokalen Partner Aufmerksamkeit und Unterstützung für ihren Einsatz bekommen, teilt die Stiftung mit.