Maël Konstanzer ist zwar erst zwölf Jahre alt, aber dennoch mit Preisen ausgezeichnet. Und das nicht nur bei diversen Lesewettbewerben, sondern bei Jugend musiziert sogar auf Bundesebene.

Mit öffentlichkeitswirksamen Werbeaktionen wie dem Tag der offenen Tür und dem nachfolgendem Schnupperangebot als Orientierungsphase hatte die Städtische Musikschule bei Maël Konstanzer einen Riesenerfolg. Schon die zwei Jahre ältere Schwester Anna war voll des Lobes über den Cellounterricht von Dozent Richard Percifull, und Maël hatte es auf Anhieb die klassische Gitarre in der einfühlsamen Präsentation von Lehrer Günter Felske angetan.

Dennoch nutzte er erstmal das Angebot der Musikschule „Probier mal vier“, das ein Jahr im Wechsel Gelegenheit gibt, vier Instrumente nach Wahl kennenzulernen. Maël entschied sich für eine clevere Mischung, die vieles klanglich und stilistisch abdeckt und verschiedene Instrumentenfamilien repräsentiert: Blockflöte als klassisches Lerninstrument, Geige, Gitarre und Akkordeon. Nach der endgültigen Entscheidung für die Gitarre begann der reguläre Unterricht beim gleichen Lehrer. Und auch hier griff die aufbauende Systematik der Musikschule, die über den Förderverein eine Leihgitarre zur Verfügung stellte.

Von Barock bis Blues

Der erst zwölfjährige Gymnasiast des Burggymnasiums artikuliert erstaunlich klare Vorstellungen von „seinem“ Unterricht: Von Barock bis Blues klassifiziert er die Bandbreite des bisher erarbeiteten Gitarrenspiels. Dies geschah vorwiegend nach Noten und mit dem Erarbeiten von Grundlagen, was sich nach sechs Jahren auszahlte.

Beim als Online-Wettbewerb mit eingesendeten Aufnahmen durchgeführten, zusammengelegten Regional- und Landeswettbewerb erreichte Maël 23 von 25 Punkten. Damit wurde seine Aufnahme mit guter Aufnahmetechnik, wie er berichtet, zum Bundeswettbewerb weitergeleitet, wo sie mit beachtlichen 22 Punkten und dem zweiten Preis auf Bundesebene honoriert wurde. In seiner Altersgruppe III gab es lediglich drei erste Preise. Gerne hätte Maël sein Können und Repertoire mit den vier Wettbewerbsstücken aus unterschiedlichen Stilepochen in einem Preisträgerkonzert der Öffentlichkeit vorgestellt. Er weiß, dass Publikumskontakt eminent wichtig ist. Doch die geplante Veranstaltung wurde wegen der Coronalage abgesagt.

Aktiv auf der Straße

Schon 2018 erreichte der Nachwuchsgitarrist beim Regionalwettbewerb einen ersten Preis mit 24 Punkten, wobei in dieser Altersgruppe II keine Weiterleitung erfolgt. 2019 folgten viele Auftritte mit dem Gitarrenensemble Gitamine seines Lehrers und weitere zusammen mit seiner Schwester. In diesen Wochen trat Maël auch im Rahmen des Straßenmusik-Wettbewerbs der Musikschule an.

Maël ist ein für sein zartes Alter außergewöhnlicher, strebsamer und vielseitig interessierter Junge: Eine weitere Leidenschaft gehört dem Lesen, und so wundert es nicht, dass er beim Lesewettbewerb des Lesesommers Pfalzbibliothek 2018 der Gewinner war und 2020 als Gewinner auch den Lesewettbewerb der Schulen in Kaiserslautern eroberte. Wie Vater Lukas Konstanzer berichtet, sind Preise vor allem auch Verdienste engagierter Lehrer: Hier im Gitarrenfach die von Günter Felske; die ersten Preisträger auf Bundesebene seien auf die Bemühungen von Hochschulprofessor Hubert Käppel zurückzuführen, der nach seiner Emeritierung jetzt an der Musikschule Neuwied für diese Erfolge einstehe.

Ein Nachwuchstalent, von dem man noch einiges hören könnte – wir gratulieren jedenfalls herzlich zum Wettbewerbserfolg.