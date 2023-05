Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Holzmühle in der Thaleischweilerer Gutenbergstraße 24 ist am Samstag Austragungsort des Kaiserslauterer Stadtduells in der Darts-Bundesliga Süd. Der DC Nostra Dart Mus, der auf Platz sechs der neun Teams in der Tabelle steht, trifft im großen Saal der Holzmühle ab 12 Uhr auf den DV Kaiserslautern, derzeit auf Platz fünf der Tabelle.

Seit vergangenem Dezember ist die Holzmühle Austragungsstätte sämtlicher Heimspiele von Nostra Dart Mus (wir berichteten). Der zweite Gegner beim Heimspieltag von Nostra