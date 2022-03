Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt heute zu seinem ersten Besuch nach Kaiserslautern. Der straffe Zeitplan des Bundeskanzlers sieht dabei zwei Stationen vor: Um 13.15 Uhr wird er gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) erwartet. Bei dem Termin wird der Geschäftsführende Direktor des DFKI, Andreas Dengel, gemeinsam mit DFKI-CEO Antonio Krüger dem Kanzler einen Einblick in die aktuelle Forschung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz geben.

Um 14.30 Uhr soll Scholz dann bereits beim Polizeipräsidium Westpfalz eintreffen, wo sich der Bundeskanzler mit Polizistinnen und Polizisten über deren Arbeitsalltag – insbesondere in Pandemie-Zeiten – unterhalten will. Den Besuch will Scholz laut Staatskanzlei nutzen, um sich in die Kondolenzbücher für die Familien der im Dienst getöteten Polizisten einzutragen. Das Polizeipräsidium war Dienstort der Polizeikommissar-Anwärterin und des Polizeikommissars, die Ende Januar bei einer Fahrzeugkontrolle im Landkreis Kusel erschossen wurden.

Im Anschluss endet der Besuch des Kanzlers in Kaiserslautern bereits. Am Freitagabend empfängt Scholz den Ministerpräsidenten Spaniens, Pedro Sánchez, im Bundeskanzleramt in Berlin.