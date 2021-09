Mit rund 437 Millionen Euro fördern Bundes- und Landesregierung den Bau einer Batteriezell-Fabrik am Opelstandort in Kaiserslautern. Den Förderbescheid überbrachten am Donnerstag Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Insgesamt werden zwei Milliarden Euro investiert, 2000 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Gebaut und betrieben wird das Projekt von Automotive Cell Company (ACC), eine Zusammenarbeit des Automobilkonzerns Stellantis, von Opel und vom französischen Batteriehersteller Saft. Nach Angaben von ACC sollen so in Kaiserslautern 2000 neue Arbeitsplätze entstehen, wofür rund zwei Milliarden Euro investiert werden. Malu Dreyer sprach von „einem großen Tag für Kaiserslautern“, Altmaier nannte das Projekt „einen Beitrag zum Klimaschutz und zur sozialen Sicherung“.