„In den vergangenen Monaten ist der Regionalverkehr rund um Kaiserslautern Chaos pur“, schreibt die Kreisgruppe Kaiserslautern des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND). Schüler und Pendler wüssten oft nicht, wie sie am nächsten Tag ihr Ziel erreichen sollen. Besonders betroffen sei die Bahn-Verbindung zwischen Kaiserslautern und Pirmasens sowie die Lautertalstrecke, auf der am zweiten November-Wochenende die Züge ausfielen.

„Das ist eine besorgniserregende Entwicklung“ sagt Imke Schneider, Vorstandsmitglied der BUND-Kreisgruppe. „Ein stabiler öffentlicher Nahverkehr, der oft fährt und überall, ist für die Menschen, die sich aus Gründen der Nachhaltigkeit dafür entscheiden, kein Auto zu fahren, besonders wichtig.“ Aus Sicht des BUND müsste mehr Personal zur Verfügung stehen, um Krankheitsfälle auszugleichen. Der BUND fordert, die Verkehrsinfrastrukturplanungen in Deutschland grundlegend zu überarbeiten. „Allerdings ist nachhaltige Mobilität ohne eine gute Bahn und insbesondere verlässliche regionale Bahnen unmöglich“, so der BUND. Dazu würden Investitionen in Bahn und Schienen benötigt, lokal werde aber in eine andere Richtung gedacht: Die Ortsumgehung Olsbrücken sei geplant, solche Projekte stärkten aber eher den Individualverkehr. „Wäre es nicht sinnvoller, die vorhandene Bahnlinie im Lautertal zu verbessern und attraktiver für Pendler zu gestalten“, fragt der BUND.