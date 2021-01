Der Umweltschutzverband BUND kritisiert die Ansiedlungspolitik in Kaiserslautern. „Eine weitere Versiegelung von Wald, Wiesen und Kulturlandschaften sowie zunehmender Verkehr führen in die völlig falsche Richtung, die wir uns nicht mehr leisten können“, so die BUND-Kreisgruppe Kaiserslautern. Vor allem der Amazon-Neubau auf dem Einsiedlerhof steht dabei im Fokus.

Aus Sicht des BUND Kaiserslautern muss bei der Gewerbeflächenentwicklung Nachhaltigkeit eine größere Rolle spielen. Im Blick haben die Vorstandsmitglieder Imke Schneider und Matthias Koderisch dabei vor allem die Neuansiedlung des Logistikunternehmens Amazon auf dem Einsiedlerhof. „Hier wurden über 20 Hektar Wald für eine aus Umweltgesichtspunkten kritische Nutzung ohne Einbindung der Öffentlichkeit und des Stadtrates vergeben“, monieren sie. Amazons Geschäftsprinzip basiere auf dem Pakettransport mit Kraftfahrzeugen und Flugzeugen und damit einhergehendem hohen CO2-Ausstoß. Ebenso erforderten Amazons Rechenzentren hohe Energieleistungen und das Unternehmen stehe weltweit in der Kritik wegen seines zu geringen Bestrebens, erneuerbare Energien und energieeffiziente Anlagen zu nutzen. „Vor Ort werden durch den ausufernden Lieferverkehr über die Straße klimaschädliche Gase, Lärm und Feinstaubbelastungen in erheblichem Maße zunehmen“, beklagt der BUND.

Die Vertreter des BUND fordern, in Zukunft solle die Stadtgesellschaft eine transparente Diskussion darüber führen, ob sie solche Entwicklungen unterstützen wolle oder nicht. Die von Amazon genutzte Fläche im Bereich des Opel-Waldes fehle für andere Gewerbeansiedlungen. Deshalb müssten in naher Zukunft weitere wertvolle Flächen geopfert werden, beispielsweise für die angedachte Erweiterung des Industriegebietes Nord. Aus Sicht des BUND kann das so nicht weitergehen. „Es müssten viel engere Kriterien angelegt werden, welche Unternehmen Flächen in Kaiserslautern nutzen dürfen und welche nicht oder unter welchen Auflagen.“ Bisherige Gewerbeflächen im Industriegebiet Nord seien wegen der öffentlich bezuschussten Baulandpreise so billig abgegeben worden, dass sich eine flächenoptimierte Nutzung für die Käufer nicht lohne. „Hier sind andere Maßstäbe von Nöten, wenn nicht die letzten Grünflächen um Kaiserslautern herum mit großflächigen Gewerbebauten zerstört werden sollen.“ Neue Gewerbegebiete sollen nur noch auf Konversionsflächen ausgewiesen werden, verlangt der BUND. Kommen müsse deshalb „ein intelligentes Flächenmanagement und eine deutliche Ausrichtung an Nachhaltigkeitskriterien“.