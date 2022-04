Bei den Swedish-Karate Open in Kristianstad/Schweden war der Karateverein Budokan Kaiserslautern recht erfolgreich. Aber auch bei einem anderen Turnier waren die Lauterer vorn dabei.

Annika Faul gewann in Schweden alle ihre Kämpfe und belegte am Ende den ersten Platz in der Disziplin Kata Junior weiblich. Nach dem Sieg bei den Finish-Open im letzten Jahr war es der nächste große Erfolg in Skandinavien. Sie durfte auch bei der Leistungsklasse starten und belegte am Ende den fünften Platz. Budokan-Kämpfer Sebastian Becker erkämpfte sich den dritten Platz in der Kategorie Kata Jugend männlich. Nadine Poh beendete den Wettkampf mit dem siebten Platz in der Kategorie Kata Jugend weiblich.

Nächstes internationales Event wird die Karate-Youth League in Limasol/Zypern sein.

Becker siegt in Koblenz

Nach zweijähriger Pause kamen bei der Rheinland-Pfalz Open, einem internationalen Karateturnier, rund 600 Sportler aus sechs Nationen in Koblenz zusammen. Sebastian Becker vom Budokan Karateverein setzte sich in der U16 Kata gegen die Konkurrenz aus dem In- und Ausland durch und holte Gold. Sein Vereinskollege Julian Hadizadeh errang Silber in der Kata U18. Annika Faul, ebenfalls für den Budokan unterwegs, kam in der U16 auf Platz vier.

Die Budokan-Trainer Marcus und Sandra Gutzmer sahen zudem bei ihren Schülern Nadine Poh, Alexander Koch und Lukas Walter gute Vorstellungen. Bis in die vorderen Ränge reichte es allerdings nicht. „Im Kata-Bereich wurde erstmals das Round-Robin durchgeführt“, erläuterte Landestrainer Gutzmer, dass jeder Sportler in der Vorrunde mindestens drei verschiedene Katas zeigen musste. Ein Novum, mit dem verhindert werden soll, dass Teilnehmer direkt nach dem ersten Mattenauftritt ausscheiden müssen.

Am 21. Mai finden die Karate-Landesmeisterschaften der Kinder und Schüler in Kaiserslautern statt. Sie werden vom Budokan Kaiserslautern ausgerichtet.