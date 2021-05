Karate, ein Kontaktsport, geht immer mehr online. Während in den Anfängen der Pandemie viele Sportler, auch die Karatekas, mit dem Online-Training so ihre Probleme und auch eine gewisse Ablehnungshaltung hatten, wird es derzeit immer besser angenommen. „Es geht aufwärts, alle Kanäle sind offen“, fasst es Marcus Gutzmer vom Karateverein Budokan Kaiserslautern zusammen. Gutzmer spricht dabei nicht nur vom Vereinstraining.

Als Kata-Landestrainer bietet er inzwischen auch das Kadertraining online an. Der Rheinland-Pfälzische Landesverband hat sich dazu entschieden. „Läuft gut“, ist Gutzmer insgesamt guter Dinge. Der Fernunterricht könne natürlich nicht den persönlichen Kontakt ersetzen. Ansprechendes und gezieltes Technik- oder Athletiktraining sei aber sehr wohl möglich, genauso wie das gezielte Muskeltraining bestens funktioniere.

Erstaunliche Einblicke

Um das Training bestmöglich anbieten zu können, hat Gutzmer in seiner eigenen Wohnung die Technik nach- und aufgerüstet. „Das hat sich wirklich gelohnt“, sagt der Trainer. Auch das virtuelle Treffen mit den Karateschüler sei absolut lohnend, um so gemeinsam trainieren zu können und um den Kontakt zu halten. Aber auch um immer wieder erstaunliche Einblicke in die geschaffenen Trainingsräume der Karateschüler zu nehmen. „Faszinierend wie sich da auf der einen Seite auf kleinstem Zimmerraum beholfen wird. Faszinierend aber auch, was die Sportler aus ihren Wohnzimmern machen, um am Karatetraining vernünftig teilnehmen zu können“, sieht Marcus Gutzmer den Willen bei vielen, sich in der Zeit der Pandemie nicht nur fit zu halten, sondern sich auch weiterzuentwickeln.

Besinnen auf die Werte

So hart die Pandemie auch sei, sie würfle vieles neu, ist sich Marcus Gutzmer sicher. Auch sein Budokan-Verein habe sich verändert. Von Umstrukturierung spricht der Vorsitzende und Trainer und meint damit, dass einige dem Verein den Rücken gekehrt haben, während sich der Großteil gerade jetzt auf die Werte eines Vereins, auf den Zusammenhalt besinne und füreinander einstehe.