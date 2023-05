Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Austrian Karate Championscup in Hard in Österreich setzte der Karateverein Budoka Kaiserslautern Akzente im Bereich der Kata-Disziplin. Das Turnier diente einigen Nationen als Vorbereitung auf die Nachwuchs-Europameisterschaften in Zypern.

Im U18-Wettbewerb zog Annika Faul souverän durch alle Runden bis ins Finale. Dort kam ihre Konkurrentin nicht an ihrer Kata Chatanyara no Kushanku vorbei. Faul nahm den Sieg mit in die Pfalz zurück.