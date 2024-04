Bei den offenen baden-württembergischen Landesmeisterschaften in Villingen-Schwenningen hatte der Budokan Karate Verein Kaiserslautern die pure Kata-Frauenpower auf der Matte.

Nadine Poh überzeugte die Wertungsrichter durch alle Runden in der U18 und wurde Landesmeisterin in Baden-Württemberg. Das Budokan Kata-Team (bis U21) war ebenfalls nicht zu schlagen, Nadine Poh, Carina Nguyen und Annika Faul sorgten für einen weiteren Titelgewinn. Annika Faul und Carina Nguyen zogen beide in der U21-Einzelentscheidung bis ins Finale vor. Gold und ging hier an Annika Faul. Ein ziemlich goldiger Tag für den Budokan und seine Frauen.

Jetzt Bündnispartner

Eine weitere gute Nachricht gab es zudem für den Budokan: Der Verein darf sich zukünftig „Bündnispartner für mehr Respekt und Toleranz – Werte-Moral-Ethik“ nennen. Der Verein wurde von der Martial-Arts-Association International (MAA-I) für seine Präventivarbeit ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgte im Rahmen eines Lehrgangs der Abteilung Taekwondo im Budokan, bei dem es auch um Mobbingprävention und Selbstverteidigung ging. Die Lehrgangsleitung hatten Holger Fritz und Joshua Crofoot, beide Budokan.