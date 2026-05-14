Der Soundtrack einer Stadt war am Mittwoch in der Fruchthalle bei der Vorstellung des gleichnamigen Buches über Lautern im 750. Jahr seines Stadtrechtes zu erleben.

„Wir wünschen uns, dass der Soundtrack dieser Stadt weitergeschrieben wird, denn es müsste immer Musik da sein. Bei allem, was man macht.“ Mit der Erfüllung dieses, ihres Wunsches begann das in Lautern gebürtige Herausgeber-Team Mathias Aicher, Christina Bacher und Michael Halberstadt bei erstbester Gelegenheit: der Vorstellung ihres 311 Seiten starken Buches mit dem Untertitel „Streifzug durch Kaiserslauterns Musikszene von den 60ern bis in die 90er“.

Es soll eine spontane Idee des Musik infizierten Trios gewesen sein, die fast ebenso spontan in nur einem Jahr mit dem Verleger Peter Hildebrandt, 33 Autorinnen und Autoren sowie 213 erwähnten Bands jener Jahre abseits der Klassik- und Jazzszene umgesetzt wurde. Das und mehr ließ der Abend Revue passieren. Ob mit Interviews in roten Couchsesseln zu Anekdoten und Geschichte, ob mit Musik an Gitarren, Mundharmonika oder Klavier – stets klang und schwang im Rückblick der Ausblick mit.

Vergesst die Schubladen

Und so äußerte sich Kulturdezernent Manfred Schulz: „Dieses Buch weckt Sehnsucht nach ganz vielen Orten und Menschen, sich musikalisch zu verwirklichen. Denn ohne diese besondere Musikszene, ohne diese Menschen wäre unsere Stadt eine andere.“ Und Kulturamtsleiter Christoph Dammann präzisierte: „Die Qualität jener Jahre bleibt, und vergesst Schubladen, es gibt nur gute Musik.“ Zu Wort kamen auch der heutige Buchhändler und einstige „punk-sozialisierte“ Gründer der Band Maggots, Uwe Neu: „Wir konnten ja nichts, wir machten einfach.“

Zum Thema Kinder in Musikerfamilien erzählten sowohl Hermann Dusch Erlebnisse seines Vaters Picco als auch Hans-Jürgen Bauer mit Tochter, der Jazzsängerin Andrea Reichhart, aus beider Leben. Am Ende stellte Autorin Christina Bacher fest: „Die ganze Musikgeschichte müsste anders geschrieben werden, gebe es Kaiserslautern nicht.“

Geht unter die Haut

Musik gab es auch und zwar vom Duo Albert Koch (Mundharmonika) und Michael Halberstadt (Gitarre), vom Duo Tom (Gitarre) und Veva (Trommel), von Pianist Tabriz Ibrahimkhalilov mit der „Welturaufführung“ (O-Ton Halberstadt) seiner Komposition „Wandel der Töne“ als Hommage an die Musikstadt Kaiserslautern. Ein Werk, das unter die Haut geht und begeisterten Applaus erntete. Zudem ein Hinweis auf hohem Niveau, dass jener einzigartige Soundtrack kreativer Musiker auf Lauterns Bühnen fortgeschrieben wird.

Lesezeichen

Soundtrack einer Stadt – Streifzug durch Kaiserslauterns Musikszene von den 60ern bis in die 90er, 311 Seiten, ISBN 978-3-911187-02-2, 19,80 Euro.

