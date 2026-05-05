Familiäre Tragödien, intellektuelle Komödien und Gänsehaut erregende Märchen: drei Buchhändler aus Kaiserslautern liefern vielseitige Lesetipps zum Frühjahr.

Alexandra Michels, Leiterin der Buchhandlung „Uni-Buch“ empfiehlt M.L. Stedmans „Ein weites Leben“ (erschienen am 25. März 2026, Blanvalet Verlag, 528 Seiten). Es entführt ins Jahr 1958 nach West-Australien. Seit vielen Generationen lebt dort die Familie der MacBrides auf einer entlegenen Schaffarm. Dann ändert eines Tages ein schwerer Autounfall alles: der Vater und der älteste Sohn verlieren ihr Leben, der jüngere Sohn Matthew überlebt, trägt jedoch schwere Beeinträchtigungen davon. Nur langsam findet er seinen Weg zurück zur Farm und zu Mutter und Schwester. Doch das Schicksal schlägt ein weiteres Mal zu. „Ich finde, Stedman ist ein literarischer und emotionaler Familienroman gelungen – über Zufall, Schuld und Unschuld, tief berührend und vor einer großartigen Landschaftskulisse“, sagt Michels.

Vor einer atmosphärischen Kulisse spielt auch der zweite Buchtipp der Händlerin. Marissa Meyers „The House Saphir – Die sieben Schlüssel“ (erschienen am 23. Februar 2026, arsEdition Verlag, 432 Seiten) bedient sich an der alten Mär von König Blaubart. Mallory Fontaine verdient als Fremdenführerin für Spukhäuser und als Hexe ihren Lebensunterhalt. Was keiner weiß: Sie kann Gespenster sehen. Als sie eine Gästegruppe durch das berüchtigte Haus Saphir führt, wird daraus eine ungeplante und gefährliche Tour in die Historie des Anwesens und ums Überleben. Denn dort soll der berüchtigte Zauberer Blaubart gelebt und seine ersten Frauen ermordet haben. „Eine romantische Neu- und Nacherzählung des Märchens für alle Altersgruppen von 14 bis 99 Jahren und, wie ich finde, in wunderschöner Ausstattung“, lobt Michels.

Politisches Thema locker aufgearbeitet

Franz-Josef „Morphy“ Burkhart, Leiter der „Blaue Blume“-Buchhandlung, steuert ein paar historisch-inspirierte Romane in die frühjährlichen Lektüretipps ein. Der erste führt nach Italien. In Dario Ferraris Roman „Die Pause ist vorbei“ (erschienen am 19. Februar 2026, Verlag Klaus Wagenbach GmbH, 352 Seiten) erzählt der Autor von einem überzeugten Langzeitstudenten und Lebens-Versager namens Marcello – ohne richtigen Job und mit Anfang 30 immer noch wohnhaft im „Hotel Mama“. Um nicht die Bar seines Vaters übernehmen zu müssen, bewirbt er sich widerwillig um eine Promotionsstelle an der Uni Pisa, die er zu seiner Überraschung auch bekommt.

Dort erhält er einen besonderen Auftrag: Für seine Doktorarbeit soll er sich dem literarischen Werk eines längst verstorbenen Autors und verurteilten Links-Terroristen annehmen. Während seiner Recherche entdeckt er einen angefangenen und nie veröffentlichten autobiografischen Roman des Terroristen. „In Italien wurde das Buch mit allen großen Preisen ausgezeichnet“, wirbt Burkhart. „Es spielt in den 1990er-Jahren, springt aber immer wieder in die späten 1960er und frühen 1970er. Es ist eine Geschichte, die den Links-Terrorismus in dieser Zeit durchdiskutiert und tief in die Historie eintaucht, aber das so unterhaltsam, dass man es beiläufig lesen kann. Für gewöhnlich ist es schwierig, politische Themen relativ locker abzuhandeln, ohne dass es banal wird. Ferrari schafft jedoch genau das sehr gut“, sagt Burkhart.

Parodie auf einen Spionageroman

Der zweite Roman-Tipp des Literatur-Experten erzählt ebenfalls von einer wilden und historisch inspirierten Geschichte, die in Italien beginnt, jedoch schnell über Deutschland nach Eurasien führt. Sie spielt im Jahr 1990. Die Mauer ist gefallen, Deutschland ist wieder vereint und alle sind glücklich. Alle, bis auf einen: Ein deutscher Geheimdienst-Doppelagent muss jetzt untertauchen, benötigt dringend Geld und eine Tarnung, um im östlichen Kasachstan einen letzten Coup zu drehen. Er findet einen jungen und hoch gefeierten Autor, in dessen Schatten er verschwinden will. Als er im Osten ankommt, wird es plötzlich schräg in „Die Reise ans Ende der Geschichte“ (erschienen am 14. Februar 2026, Klett-Cotta Verlag, 288 Seiten).

„Der Autor Kristof Magnusson ist bekannt für seine schrägen Geschichten“, erklärt Burkhart, „und diese hier ist wieder so eine. Es ist eine wunderbare Parodie auf einen Spionageroman vor einem ernsten Hintergrund. Magnusson schafft wunderbare Dialoge und offenbart, dass die realen Geheimdienste sehr wohl das waren und sind, was wir von so vielen guten Spionageromanen her kennen.“

Eine Geschichte über Einstein

Der dritte und letzte Tipp des „Blaue Blume“-Chefs stammt von dem Autor und promovierten Physiker Daniel Mellem und heißt: „ Einstein im Bade“ (erschienen am 9. Februar 2026, Kein & Aber Verlag, 272 Seiten). Darin beschreibt der Schriftsteller eine Konferenz, die sich nach dem Ersten Weltkrieg in einem kleinen nordhessischen Kurhotel abspielt und für die sich deutsche Naturforscher und wissenschaftliche Genies aus allen Ebenen versammeln. Die neue Relativitätstheorie von Albert Einstein hat die wissenschaftliche Gemeinde gespalten, und die beiden ärgsten Kontrahenten – Einstein und Philipp Lenard – sind ausgerechnet Tür an Tür im Kurhotel einquartiert.

„Man muss die Quantentheorie nicht verstehen, um sich am Buch zu erfreuen. Man darf aber gerne googeln. Dann findet man auch heraus, dass es diese fachlichen Differenzen zwischen Einstein und Lenard tatsächlich gegeben hat. Mellem erschafft daraus eine Humoreske, die heutzutage eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß ist. Man muss unweigerlich an Tucholsky und andere Autoren denken, die in den 1920ern geschrieben haben. Wir wissen bereits von Anfang an, dass das Schlichtungsvorhaben des Hotelchefs scheitern muss. Und doch macht es Spaß, es zu lesen, trotz des durchaus schwierigen Themas der Quantentheorie im Hintergrund“, sagt der Buchhändler zu dem Roman.

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Herzzerreißendes Buch, das glücklich macht

Für Petra Dressing, Belletristik-Expertin der Thalia-Buchhandlung, ist das Frühjahr die beste Saison, um verspielte und in sich verstrickte Romane unter der warmen Frühjahrssonne zu genießen. Ihr erster Buchtipp ist deshalb „Der andere Arthur“ von Liz Moore (erschienen am 9. Februar 2026, C.H. Beck Verlag, 377 Seiten). Eine etwas andere Liebesgeschichte. Denn es geht um Arthur Opp – einst ein geschätzter Literaturprofessor, heute ein vereinsamter 250 Kilo schwerer Mann, der sein Haus in Brooklyn seit über einem Jahrzehnt nicht mehr verlassen hat. Eines Tages erhält er einen Brief von einer ehemaligen Studentin, die sich hilfesuchend an ihn wendet und um Unterstützung für ihren 17-jährigen Sohn Kel bittet. Arthur verschleiert ihr zunächst seinen körperlichen Zustand und seine Lebenssituation. Doch der Brief verändert etwas und Arthur krempelt sein Leben nochmal um, reißt alte Wunden auf und legt neue Wege frei.

„Liz Moore erzählt hier – anders, als in ihren bisherigen Werken – eine Geschichte voller Hoffnung“, sagt Dressing. „Eine Geschichte von zwei Außenseitern, die trotz aller Widrigkeiten versuchen, ihr Leben irgendwie zu meistern. In ganz kleinen Schritten entdeckt Arthur, dass da doch mehr ist, als die eigene Einsamkeit. Ein herzzerreißendes Buch, das glücklich macht“, so das Urteil der Lese-Enthusiastin.

Freunde und Feinde der Passion

Die zweite Buchempfehlung ist Robert Löhrs Roman „Oberammergau“ (erschienen am 27. Februar 2026, Piper Verlag, 480 Seiten). Darin reisen wir mitten in den Dreißigjährigen Krieg. Das Dorf Oberammergau wird von der Pest heimgesucht. Die Dörfler geloben, von jetzt bis in alle Ewigkeit ein Festspiel zur Passion Christi zu veranstalten, wenn Gott sie verschont. So kommt es auch. Ausgerechnet dem unerfahrenen Pfarrer Johannes fällt es zu, das Bühnenstück auf die Beine zu stellen, in kürzester Zeit – ohne Kostüme, ohne Bühne, ohne Text. Bei all den Vorbereitungen funkt auch noch die Ortsvorsteherin Agnes dazwischen, die beide Kinder an die Pest verloren hat, Gott hasst und alles tut, um das Stück zu vereiteln.

Im Dorf spalten sich die Lager in Freunde und Feinde der Passion. Und Pfarrer Johannes bewegt sich plötzlich zwischen Himmel und Hölle. „Ein wirklich großartiges Buch, in dem keine Figur nur gut oder nur böse ist“, attestiert Petra Dressing. „Neben Mord und Totschlag, Intrigen und Gewalt, Casting-Problemen, echten und falschen Juden, Vorurteilen und heimlichen Liebschaften muss der Pfarrer auch noch mit dem Verlust seines Glaubens und seinen Werten hadern. Witzig, brutal und sehr menschlich! Der Bezug zur Jetztzeit ist spürbar.“

Wer jagt wen?

Und weil Petra Dressing eine bekennende Krimi-Liebhaberin ist, gibt es als finalen Lesetipp natürlich einen Krimi. Diesmal von „Harry Hole“-Autor Jo Nesbø. Sein neuster Kriminalroman „Minnesota“ (erschienen am 2. Januar 2026, Ullstein Verlag, 416 Seiten) führt einen neuen Ermittler ein: einen Norweger namens Bob Oz, der nach dem Tod seiner dreijährigen Tochter nach Minnesota geht, um einen Mörder auf Rachefeldzug zu fassen und währenddessen seine eigenen Dämonen zu bekämpfen. Die Opfer des Mörders sind Drogenbosse, Waffenhändler und Politiker.

Als der Bürgermeister von Minneapolis in sein Visier gerät, glaubt Oz, dem Attentäter endlich eine Falle stellen zu können. Doch wer jagt in Wirklichkeit wen? Und wer stellt wem die Fallen? „Der Roman spielt im Jahr 2016“, verrät Dressing. „Trump will Präsident werden, Bandenkriege und Kriminalität gehören zum Alltag. Neben wirklich großer Unterhaltung ist dieses Buch auch ein Plädoyer und eine bitte Anklage gegen die freizügigen Waffengesetze der USA und ihre schrecklichen Folgen. Ein wunderbarer und leider aktueller Thriller“, erläutert Dressing.