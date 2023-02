Auf die Topteams der Oberliga treffen die Hockeydamen der TSG Kaiserslautern in den letzten beiden Spielen der Hallensaison. Den Anfang macht am Samstag (18.30 Uhr) die Heimpartie gegen den Dürkheimer HC in der Barbarossahalle.

Die Buchenlocherinnen bekommen es da mit dem Tabellenzweiten zu tun, der vor Kurzem erst mit einem 6:1-Sieg im Spitzenspiel gegen den Ligaersten, den Kreuznacher HC, seine Titel- und Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unterstrich. Keine Frage, die TSG steht in der siebten Saisonpartie vor einer äußerst schwierigen Aufgabe. Aber wie TSG-Trainer Kai Musiol betont, gehe sein Team ohne allzu großen Druck in dieses Duell. „Wir werden befreit aufspielen“, sagt der Coach und verweist darauf, dass die Seinen das Saisonziel schon erreicht haben: den Klassenverbleib. Trotz dieser beruhigenden Ausgangslage werde seine Mannschaft alles daransetzen, „um gut zu performen“ und so dem Favoriten das Leben schwerzumachen.

Anspornend kommt noch hinzu, dass die TSG-Damen die hohe Hinspielniederlage gegen den DHC noch nicht vergessen haben. „Da haben wir noch etwas gutzumachen“, zeigt sich Musiol kämpferisch und macht noch einmal klar, dass seine seit drei Spielen ungeschlagene Mannschaft gegen den DHC und den KHC „keine Punkte zu verschenken hat“.