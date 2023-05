Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zweimal in Folge zu gewinnen ist den Hockeyherren der TSG Kaiserslautern in der aktuellen Oberligarunde noch nicht gelungen. Gestärkt durch ihren zuletzt gegen den TSV Schott Mainz II erzielten Erfolg wollen die Buchenlocher am Sonntag (11 Uhr) im Schulzentrum Süd in der Heimpartie gegen die TG Frankenthal II nachlegen.

Das 4:2 über die zweite Mannschaft des TSV Schott Mainz hat den Lauterern eine Menge Selbstvertrauen gegeben. Gelang ihnen doch damit zum einen ein erfolgreicher Start in die Rückrunde und zum anderen