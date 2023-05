Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern bleiben in der Oberliga auf Erfolgskurs. Gegen die TG Frankenthal II gelang ihnen ein 5:1 (3:0)-Erfolg und damit der zweite Sieg in Folge. Dabei setzte sich Niklas Schwindt mit vier Treffern stark in Szene.

Die Buchenlocher scheinen in der Rückrunde all das nachholen zu wollen, was ihnen in der ersten Saisonhälfte trotz guter Leistungen oft nicht glücken wollte: Sie punkten und belohnen sich so für