Der Vormarsch der Hockeyherren der TSG Kaiserslautern ist gestoppt. Im Spitzenspiel der Oberliga mussten sich die Buchenlocher beim Kreuznacher HC unerwartet deutlich geschlagen geben. Mit 2:7 (0:6) unterlagen sie dem Tabellenführer, der sich in der ersten Halbzeit als die klar überlegene Mannschaft präsentierte.

Das mit Spannung erwartete Duell stand für die TSG, die im Falle eines Sieges die Tabellenführung übernommen hätte, unter keinem guten Stern. Fehlten ihr doch mit Marcel Fath, Lukas Kroneberger und Felix Hempel gleich drei Stammspieler. Zudem traf sie auf einen sehr routinierten Gegner, der in seinen Reihen zahlreiche Spieler mit Bundesliga-Erfahrung hatte. Nach dem Spiel zeigte sich der Trainer des Lauterer Teams, Andreas Gillmann, von der Stärke der gegnerischen Mannschaft beeindruckt und erklärte: „Der KHC hat gegen uns gezeigt, dass er aufsteigen will.“

Die erste Halbzeit entwickelte sich zu einer recht einseitigen Angelegenheit. Das Heimteam bestimmte das Spiel, stürmte und schoss sechs Tore. „Sie haben uns an die Wand gespielt“, sagte TSG-Keeper Kai Musiol, der mit vielen starken Paraden einen noch höheren Rückstand verhinderte. Klar, dass die Buchenlocher nach diesem für sie deprimierenden Spielverlauf mit gesenkten Köpfen in die Pause gingen. Doch Coach Gillmann gelang es, seine Spieler wieder aufzurichten und sie mit einem neuen System in die zweite Hälfte zu schicken. Die Partie nahm dann einen anderen Verlauf. Die Lauterer spielten aggressiver, ließen dem Gegner nicht mehr so viel Raum, und sie kamen dann auch zu Toren. Niklas Schwindt erzielte die beiden TSG-Treffer; einmal traf er aus dem Spiel heraus und einmal nach einer kurzen Ecke. Da die Heimmannschaft nur noch einmal im Abschluss erfolgreich war, ging der zweite Durchgang mit 2:1 an die TSG. Mehr war aber nicht möglich. So kassierten die Schützlinge von Andreas Gillmann am Ende ihre erste Saisonniederlage. In der Tabelle rutschten sie vom zweiten auf den dritten Platz ab. Der KHC festigte dagegen mit dem vierten Sieg im vierten Spiel seine Spitzenposition.