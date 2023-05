Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der letzten Oberligapartie vor der Winterpause stehen die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern vor einer schwierigen Aufgabe. Nicht nur, dass sie auswärts gefordert sind, sie treten am Samstag (18 Uhr) auch noch beim Tabellenführer Kreuznacher HC an.

Obgleich die Buchenlocher in dieser Runde bisher nicht allzu glücklich agierten, blickt Jochen Metz der siebten Saisonpartie mit einigem Optimismus entgegen. „Die Kreuznacher haben viele junge