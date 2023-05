Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den überregionalen Ligen ist die Tischtennisabteilung der TSG Kaiserslautern in der kommenden Saison mit vier Mannschaften vertreten. Diese wurden reichlich verstärkt und mussten mit Simona Horvathova nur einen hochkarätigen Abgang vermelden. Das Team in der Dritten Herren-Bundesliga, das um den 16-jährigen Felix Köhler aufgebaut wurde, hat durch die Neuverpflichtungen an Qualität gewonnen.

In der ersten Saison in der Dritten Bundesliga hatte die TSG Kaiserslautern kaum eine schwere Phase zu überstehen. Nur einmal, zu Beginn der Hinrunde, hatte die Mannschaft Verletzungssorgen