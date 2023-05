Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Beginn der Rückrunde sind für die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern neue Zeiten in der Oberliga angebrochen. Das in der ersten Saisonhälfte oftmals unglücklich agierende Team hat mit zwei Siegen in Folge einen optimalen Start hingelegt. Diese Erfolgsserie soll nun am Samstag (18 Uhr) beim Kreuznacher HC fortgesetzt werden.

„Mit breiter Brust“ werde seine Mannschaft in die achte Ligapartie gehen, sagt Jochen Metz, der zusammen mit Andreas Gillmann das TSG-Team coacht. Keine Frage, die Buchenlocher strotzen