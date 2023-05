Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem angepeilten vierten Saisonsieg in der Oberliga hat es nicht geklappt. Die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern mussten sich vor heimischer Kulisse in einer spannenden Partie dem TV Alzey mit 5:6 (2:4) geschlagen geben und rutschten in der Tabelle auf den vierten Platz ab.

Dass sich sein Team am Ende den Gästen knapp geschlagen geben musste, führte Jochen Metz, der zusammen mit Andreas Gillmann die Buchenlocher Mannschaft coacht, auf die schlechte Chancenverwertung zurück.