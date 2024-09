Nach dem erfolgreichen Start in die Oberligarunde treten die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern am Samstag (18 Uhr) bei der TG Worms an.

Andreas Gillmann, der zusammen mit Jochen Metz das Trainerduo der Buchenlocher bildet, sieht seine Mannschaft vor einer schwierigen Aufgabe. „Die TG Worms spielt in jeder Saison oben mit“, sagt der Coach