Die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern starten am Wochenende in den zweiten Teil der Feldsaison 2021/22. Beim TSV Schott Mainz II bestreiten sie am Samstag (16 Uhr) nach sieben Monaten Spielpause ihre erste Oberligapartie im Freien.

Nach dieser langen Unterbrechung ist das Spiel gegen die Mainzer eine Standortbestimmung für die Buchenlocher. Nicht allzu optimistisch blickt Andreas Gillmann, der zusammen mit Jochen Metz das TSG-Team coacht, diesem Auftaktspiel entgegen. Verlief doch die Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil nicht so, wie er es sich gewünscht hätte. „Wir waren Corona-gebeutelt“, nennt er als Grund dafür, warum nicht alle Spieler das komplette Vorbereitungsprogramm absolvieren konnten. Auch in Sachen Spielpraxis hapert es. Nur ein Testspiel bestritten die Lauterer, gegen Eintracht Frankfurt, und zogen dabei deutlich den Kürzeren.

Ihr Gegner, der TSV Schott Mainz II, war dagegen unlängst schon in einer Oberligapartie gefordert. Am vorigen Wochenende traten die Rheinhessen beim Dürkheimer HC II an und spielten 1:1 unentschieden. Remis endete auch das erste Aufeinandertreffen der Lauterer mit den Mainzern, im Buchenloch trennten sie sich im vergangenen Oktober 2:2.

Einen Punkt vor Mainz

Das war bisher die einzige Partie in der Feldrunde, in der die TSG die Punkte teilte. In den anderen sechs Spielen musste sie sich viermal geschlagen geben und gewann zweimal. In der Hackordnung der acht Oberligamannschaften nimmt sie mit ihren sieben Zählern Rang sechs ein. Damit rangiert sie einen Platz und einen Punkt vor den Mainzern. Daran soll sich auch nichts ändern, geht es nach Jochen Metz. „Wir wollen in Mainz mindestens einen Punkt holen“, sagt der Coach.

Obwohl die Lauterer und die Mainzer in der unteren Tabellenzone angesiedelt sind, müssen sie sich keine allzu großen Sorgen in puncto Klassenverbleib machen. Steht doch abgeschlagen auf dem letzten Platz der nach sieben Ligaspielen noch punktlose VfR Grünstadt.