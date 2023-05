Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wochenende beginnt der von vielen mit Spannung erwartete Budenzauber. Die TSG Kaiserslautern startet mit ihren beiden Oberligamannschaften in die Hockey-Hallenrunde 2022/23. Den Anfang machen am Samstag (14 Uhr) die Buchenlocher Damen, die in der Sporthalle des Burggymnasiums die TG Frankenthal III empfangen. Am Sonntag sind dann die Herren auswärts gefordert.

Zuversichtlich blickt Kai Musiol der neuen Hallenrunde entgegen. Der Trainer der TSG-Damen ist überzeugt davon, dass sich sein Team besser als in der vergangenen Saison schlagen wird. So habe es in Sachen