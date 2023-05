Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Dritten Bundesliga Süd wartet auf die Tischtennisherren der TSG Kaiserslautern das erste Spiel im neuen Jahr. Am Samstag (18 Uhr) empfangen sie den TTC Wöschbach. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wollen die Buchenlocher wieder zweifach punkten.

Teambetreuer Bijan Kalhorifar erwartet dabei ein „kampfbetontes und interessantes Spiel, wie es bereits in der Vergangenheit gegen sie der Fall war“. So unterlagen die Buchenlocher im letzten