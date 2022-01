Am Montagabend waren in der Innenstadt laut Schätzungen der Polizei rund 700 bis 800 Personen zusammengekommen, die damit gegen die Corona-Maßnahmen protestierten. Dabei handelte es sich um eine verbotene Versammlung, auch wenn die Demonstranten kreuz und quer in immer wieder mehr oder weniger großen Gruppen durch die Straßen liefen. Dafür werden nun Bußgelder fällig.

Die Polizei führte 166 Personenkontrollen durch, hielt 176 Gefährderansprachen und erteilte 76 Platzverweise, teilt sie zusammen mit der Stadtverwaltung mit. Insgesamt leitete die Polizei 67 Ordnungswidrigkeitenanzeigen an die Stadtverwaltung weiter, die als Ordnungsbehörde für die Ahndung zuständig ist. Auf die Betroffenen kommen nun Bußgelder zu, die im Einzelfall 500 Euro betragen können, informiert Stadt-Sprecher Matthias Thomas.

Für die Teilnahme an einer per Allgemeinverfügung untersagten Kundgebung werden laut ihm bis zu 500 Euro fällig. Das Nichtbefolgen eines Platzverweises werde mit 100 bis 200 Euro geahndet. Die Verweigerung der Angabe von Personendaten oder eine Falschangabe von Personendaten koste 150 Euro. Der Verstoß gegen das Abstandsgebot oder gegen die Maskenpflicht ziehe ein Bußgeld von 50 Euro nach sich.

Die Stadt Kaiserslautern hatte am 22. Dezember eine Allgemeinverfügung erlassen, die unangemeldete Veranstaltungen dieser Art bis 9. Januar verbot. Um die Ausbreitung des Virus und vor allem der Omikron-Variante so gering wie möglich zu halten, hat die Stadtverwaltung mit einer neuen Allgemeinverfügung das Verbot der sogenannten Montagspaziergänge sowie vergleichbarer nicht angemeldeter Veranstaltungen nun bis 20. Januar verlängert, teilt sie mit.