Eineinhalb Jahre war der Brunnen im Stadtpark außer Betrieb, seit einiger Zeit schießen die Fontänen wieder in die Höhe. Dass der Brunnen seit November 2019 nicht mehr sprudelte, lag laut Stadtverwaltung nicht daran, dass er defekt war. Eine Änderung der Trinkwasserverordnung hatte allerdings eine kostenaufwendige technische Nachrüstung des Leitungssystems im Zulauf nötig gemacht, die 2020 nicht erledigt werden konnte. Wie Stadtsprecherin Sandra Zehnle informierte, war „zunächst eine Lösung über ein Hochbauteil angedacht“, was sich nun aber nicht umsetzen ließ. Daher wurde der Brunnen provisorisch in den Notbetrieb übernommen, teilte die Stadt mit. Im Herbst soll dann eine größere Lösung umgesetzt werden, die derzeit noch in der Planung sei. Daher lasse sich auch noch keine Aussage darüber treffen, was die Nachrüstung der Zuleitung kosten wird, so die Stadtsprecherin.