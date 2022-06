Endlich ist es soweit: Der Brunnen auf dem Schillerplatz sprudelt wieder. Mehrfach war es zu Verzögerungen gekommen, nun sind die letzten Restarbeiten erledigt, so dass das Wasser läuft. Zuletzt wurde das Natursteinpflaster um die quaderförmigen Umrahmung gesetzt und die Abdichtung zwischen den Betonfertigteilen erledigt. Anschließend musste noch die Wassertechnik überprüft werden, denn nach der langen Zeit des Stillstands war nicht klar, ob alles funktionstüchtig ist. Die beiden städtischen Mitarbeiter, die am Vormittag in die Tiefe unter den Brunnen stiegen und alles inspizierten, stellten erfreut fest, dass keine weiteren Arbeiten nötig sind, so dass es sogleich hieß: Wasser Marsch! Wegen der Umgestaltung des Schillerplatzes hatte der Brunnen zwei Jahre lang brach gelegen. Bei kommenden hochsommerlichen Temperaturen können sich Besucher nun wieder mit dem sprudelnden Nass abkühlen und das Plätschern genießen.