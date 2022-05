Woanders sprießt und sprudelt es schon in der Stadt, nur der Brunnen auf dem Schillerplatz ist noch immer ohne Wasser. Doch die Trockenzeit sollte demnächst vorbei sein, sagt Baudezernent Peter Kiefer auf Nachfrage. „Die Firma kündigt uns jedes Jahr an, wann sie die nötigen Arbeiten vornimmt. So auch dieses Jahr – mehrfach!“ Wegen Corona müssten Arbeiten verschoben werden, habe es zum Beispiel mal geheißen, „dann waren die Temperaturen zu unbeständig“, lautete es im April.

Schon vor Kiefers zweiwöchigem Urlaub waren die vorbereiteten Arbeiten für die nächsten zehn Tage angekündigt, berichtet er am Freitag, seinem letzten Urlaubstag, aus dem Büro. „Die Abdeckungen am Rand mit Platten müssen noch gemacht werden“, erläutert er, das bedeute eine Woche Arbeit. Dann sollte der Brunnen wieder sprudeln.