Zwei Schwerstverletzte gab es am Freitagmorgen bei einem Unfall in der Bruchwiesenstraße in Landstuhl. Zwei Autos kollidierten laut Angaben der Feuerwehr kurz vor 9 Uhr wohl frontal miteinander. Eine Person wurde dabei so schwer verletzt, dass sie vor Ort reanimiert werden musste. Ein Hubschrauber des ADAC stand für den Abtransport bereit, ebenso Rettungswagen, um die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kam, konnten die Einsatzkräfte noch nicht sagen.

Straße voll gesperrt

Die Bruchwiesenstraße ist aufgrund des Unfalls derzeit vollständig gesperrt. Das werde auch mindestens für die nächsten eineinhalb bis zwei Stunden so bleiben, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Grund ist, dass ein Gutachter angefordert wurde, der das Unfallgeschehen beurteilen soll.