Bei seiner ersten Deutschen Meisterschaft erfüllt der Nachwuchsschütze sein persönliches Ziel und schrammt nur knapp am dritten Platz vorbei.

Zum Abschluss der Hallensaison trafen sich die qualifizierten Bogensportler in Berlin bei den deutschen Meisterschaften. Mit dabei: Jonathan Sprau vom SV Bruchmühlbach, der als Vierter knapp das Podest verpasste. Die Startplätze bei deutschen Meisterschaften sind in allen Sportarten heiß begehrt. So auch im Bogensport, wo ohne das Erreichen eines Limits nichts läuft. Nur wer zuvor bei Landesmeisterschaften Ringzahlen abliefert, die über dem aus allen Landesverbänden ermittelten Limit liegen, der bekommt die Fahrkarte, die in dieser Hallensaison zur DM nach Berlin ging.

Aus der Pfalz hatten sich diesmal insgesamt nur zehn Bogensportler über alle Altersklassen und Disziplinen hinweg qualifiziert. Einer von ihnen war Jonathan Sprau vom SV Bruchmühlbach. Er löste sein Ticket nach Berlin im Januar bei den Landesmeisterschaften Pfalz mehr als deutlich. Mit dem Blankbogen in seinem ersten Jahr bei den Schülern A (Jahrgang 2012 und Jahrgang 2013) unterwegs, überzeugte Jonathan bei den Landesmeisterschaften mit 505 Ringen und persönlicher Bestleistung. In Berlin wollte er nach eigenen Angaben wieder über 500 Ringe schießen.

Konstante Leistung

Mit einer konstanten Leistung bewies der junge Bogensportler auf höchster sportlicher Bühne in der Berliner Halle, was in ihm steckt, hielt von Beginn an den Anschluss an die Medaillenränge. Erst in den letzten beiden Passen musste er abreißen lassen. Der später Drittplatzierte haute nochmal sehr gute Schüsse raus und distanzierte Jonathan. Am Ende holte sich Jonathan Sprau einen sehr verdienten 4. Platz und lag dabei mit erreichten 502 Ringen über seiner eigenen Zielvorgabe und nur knapp unter der eigenen Bestleistung.