Am Wochenende fanden im niederländischen Maastricht die Hyrox-Europameisterschaften statt. Großartige Erfolge erzielten auch Sportler aus der Region. Natascha Hartl und Dimitri Ulajew holen sich Bronze in der Altersklasse 30-39.

Im gesamteuropäischen Mixed-Starterfeld stehen die beiden am Ende auf Platz fünf. Im Männer-Doppel überzeugten Stefan Schulz und sein Leipziger Partner Marko Ahnert in der Klasse 50-59 mit Rang fünf.

Was genau liegt da nun hinter den erfolgreichen Sportlern? Definitiv kein lockerer Spaziergang! Bei der Hyrox-EM ging es um nicht weniger als um einen Acht-Kilometer-Lauf. Nach jedem Kilometer musste eine ziemlich anstrengende Herausforderung, ein Workout, erfolgreich abgeschlossen werden. Insgesamt ein Sport, der in ziemlich intensiver Art Ausdauer und Kraft erfordert oder wahrscheinlich eher herausfordert. Zwischen den Läufen waren 1000 Meter Skiergometer zu bewältigen, ein nicht wirklich leichter Schlitten wollte mal gezogen, mal geschoben werden. Liegestütz-Weitsprünge über 80 Meter, 1000 Meter Rudern, schwere Kugeln (Kettle Bells) waren über 200 Meter zu befördern. Das Tragen eines Sandsackes erforderte obendrein noch Ausfallschritte und einen bis zu neun Kilo schweren Ball 75-mal an eine Wand zu werfen, und dort auf einen Punkt in drei Meter Höhe zu treffen, wollte auch noch absolviert werden. All das, was da getragen, geschoben, gezogen oder geworfen wurde, war je nach Altersklasse schon mal bis zu 175 Kilogramm schwer. Bei den Workouts konnte sich das Team beliebig abwechseln.

Noch keine fixe Quali für die Weltmeisterschaft

Das neue Europameisterpaar im Mixed über alle Klassen, Alina Willnow/Lars Peckmann (Altersklasse 16-29), war nach 57 Minuten und 37 Sekunden im Ziel. Das Lautrer Mixed Team Natascha Hartl/Dimitri Ulajew schaffte es in einer Stunde und 8 Sekunden auf den fünften Gesamtplatz und nahm Bronze in der eigenen Altersklasse 30-39 mit.

„Das sind echte Granaten im Laufsport und im Hyrox“, zollte ihnen der Judosportler Stefan Schulz Respekt. Er und sein Partner waren im Männer-Doppel in der Klasse 50-59 nach einer Stunde, 14 Minuten und 17 Sekunden im Ziel. Der damit erreichte Rang fünf qualifiziert Schulz/Ahnert nicht direkt für die Hyrox-Weltmeisterschaften. Auf einen Nachrückerplatz können sich die beiden aber Hoffnung machen.