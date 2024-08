Das Zehnkampfteam des 1. FC Kaiserslautern durfte am Wochenende eine hart erkämpfte bronzene Mannschaftsmedaille bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Hannover feiern.

Bereits zuvor hatten Aaron Strupp, Samuel Werner und Fynn Favier das von Trainerin Liliana Hofer ausgegebene Ziel, sich für die DM zu qualifizieren, erreicht, indem alle drei eine Vorleistung von 6100 Punkten aufweisen konnten. Dabei musste in der Vorbereitung auch so mancher Tiefschlag weggesteckt werden, wie Trainerin Liliana Hofer berichtete. So hatte Aaron Strupp wegen einer Schulterverletzung zwei Monate lang weder Stabhochsprung noch Wurfdisziplinen trainieren können.

Aaron Strupp beißt sich durch

Sehr motiviert und mit viel Spaß starteten die drei Zehnkämpfer in die deutschen Meisterschaften und mussten dennoch hinnehmen, dass Aaron Strupp nach zwei persönlichen Bestleistungen über 100 Meter (11,72 Sekunden) und im Weitsprung (6,53 Meter) mit einer leichten Oberschenkelverletzung zu kämpfen hatte. Er biss sich dennoch durch den zweitägigen Wettkampf, um die Chancen für eine gute Mannschaftswertung durch sein Gesamtergebnis von letztlich 5903 Punkten aufrecht zu erhalten.

Seine Kameraden dankten ihm dies, indem sie über sich hinaus wuchsen. Samuel Werner erzielte mit 6321 Zählern die beste Punktzahl des Trios. Zwei persönliche Bestleistungen, ebenfalls über 100 Meter (11,29 Sekunden) und im Weitsprung (6,59 Meter) sowie einige Saisonbestleistungen trugen zu einer starken Verbesserung seines bisherigen Zehnkampf-Topergebnisses bei.

Genussvolle Siegerehrung

Fynn Favier sprintete gleichfalls zu einer Bestzeit über 100 Meter (11,58 Sekunden) und erzielte mit der Gesamtpunktzahl von 6173 eine persönliche Saisonbestleistung.

Zusammen mit Trainerin Liliane Hofer genossen die drei Roten Teufel dann die Emotionen eines Zehnkampffinales nach dem 1500-Meter-Lauf und die schönen Momente der Siegerehrung mit der Medaillenübergabe.