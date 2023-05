Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab 1. Juli wollen die Kinos in ganz Deutschland wieder aufmachen. Das kündigt der Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF Kino) in einer Pressemittelung an. Die Betreiber des Broadway-Kinos zwischen Landstuhl und Ramstein-Miesenbach sehen dem Start erwartungsvoll und ebenso skeptisch entgegen.

In der Branche ist der 65-jährige Kinounternehmer Ernst Pletsch ein echtes Urgestein. 1981 startete er mit einem eigenen Kino in der Landstuhler Kaiserstraße, bevor er 1985 das Broadway am Stadtrand