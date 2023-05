Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Bruno am Tatort in der ausverkauften Buchhandlung Thalia: Es geht um organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Staatsterrorismus. Kult-Autor Martin Walker las am Freitagabend aus seinem neuen, 13. Band „Französisches Roulette“. Geschickt band er den knallharten Fall um Bruno, den sympathischen Chef de Police in Périgord, in die Lebens- und Kochkunst des Dorfpolizisten ein. Die deutschen Textpassagen las Ina Bartenschlager.

Bruno Courrège, der Held in Walkers Bestsellern, spielt Tennis, geht gerne auf die Jagd, renoviert ein altes Haus und pflanzt in seinem Garten Gemüse an. Sein Hund ist ein Basset,