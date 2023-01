Sonntag, 12. Februar, sind rund 70.000 Wahlberechtigte im Stadtgebiet aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin der Stadt Kaiserslautern zu wählen. Bereits seit Anfang Januar besteht die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen, was bisher von rund 11.000 Personen genutzt wurde. Bei der letzten OB-Wahl im Jahr 2014 waren es rund 3000. Der auch bei den vergangenen Landtags- und Bundestagswahlen erkennbare Trend zur Briefwahl setzt sich damit fort, heißt es aus der Verwaltung.

Wer seine Stimme noch per Briefwahl abgeben möchte, habe bis 7. Februar verschiedene Möglichkeiten, dies zu beantragen: beispielsweise online, https://tbk.ewois.de/IWS/startini.do?mb=210, und über den auf der Wahlbenachrichtigung abgedruckten QR-Code. Wahlweise können die Unterlagen auch per Post oder Fax angefordert werden. Dazu ist der Briefwahlantrag zu nutzen, der auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgedruckt ist. Der ausgefüllte Antrag kann per Post oder Fax an die Wahldienststelle geschickt werden. Ebenfalls möglich ist die Beantragung per E-Mail an wahlen@kaiserslautern.de – dabei sind Familienname, Vorname, Geburtsdatum und die vollständige Wohnanschrift zu nennen. Im Wahlbüroschalter im Bürgercenter kann die Briefwahl alternativ auch persönlich beantragt und abgeholt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die Stimme direkt vor Ort abzugeben.