Briefwahlunterlagen wurden in mehreren Fällen doppelt ausgestellt. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden in Bruchmühlbach-Miesau bislang 15 Fälle und in der Verbandsgemeinde Landstuhl 24 Fälle festgestellt. „Bei der IT-technischen Verarbeitung mit der landeseinheitlichen Wahlsoftware wurden in Einzelfällen Wahlscheine aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen doppelt ausgestellt“, erläutert die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung, wie es zu dem Missgeschick gekommen ist.

Betroffene Wähler wurden umgehend informiert

Nachdem es bemerkt wurde, hätten die Verbandsgemeindeverwaltungen die betroffenen Personen ermittelt und informiert. Die doppelt ausgestellten Wahlscheine werden von der Verwaltung abgeholt oder können bei den jeweiligen Verbandsgemeindeverwaltungen abgegeben werden. Personen, die irrtümlicherweise einen zweiten Wahlschein erhalten haben und noch nicht kontaktiert wurden, sollten sich schnellstmöglich bei ihren zuständigen Verbandsgemeindeverwaltungen melden.

Doppelte Stimmabgabe ist eine Straftat

Der Landeswahlleiter sei umgehend über die Angelegenheit informiert worden. „Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Landtagswahl am 14. März, kontrollieren die Wahlvorstände vor Ort die Wahlscheine und gleichen diese mit dem Wahlscheinverzeichnis ab“, so die Kreisverwaltung weiter. Der Kreiswahlleiter, Landrat Ralf Leßmeister, weist darauf hin, dass eine doppelte Stimmabgabe eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch darstellt und mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden kann.