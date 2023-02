Alle Wählerinnen und Wähler, die bereits einen Antrag auf Ausstellung von Briefwahlunterlagen für die Stichwahl gestellt haben, bekommen diese automatisch zugesendet, informiert die Stadtverwaltung. Wie die Wahldienststelle mitteilt, sollten die Unterlagen am Dienstag oder Mittwoch, 21. oder 22. Februar, zugestellt werden. Die Möglichkeit, sich die Briefwahlunterlagen per Post zusenden zu lassen, endet am Dienstag um 12 Uhr. Wer Briefwahlunterlagen beantragt hat, diese aber bis Freitag vor der Wahl nicht erhält, kann sich am Freitag, 24. Februar, bis 18 Uhr oder am Samstag, 25. Februar, zwischen 9 und 12 Uhr im Briefwahlbüro im Bürgercenter melden. Der ursprünglich ausgestellte Wahlschein wird dann für ungültig erklärt und ein neuer ausgestellt. Die Wahl kann direkt vor Ort erfolgen, teilt die Wahldienststelle mit.

Unterlagen nach Möglichkeit abgeben

Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen sollten nach Möglichkeit im Briefwahlbüro abgegeben oder in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden. Des Weiteren kann man die kompletten Wahlbriefe auch am Sonntag zur Stichwahl im jeweiligen Stimmbezirk direkt beim Wahlvorstand abgeben. In den Stadtteilen können diese außerdem in die Briefkästen der Ortsverwaltungen eingeworfen werden, so die Verwaltung. Beim ersten Wahldurchgang waren bis Donnerstags nach der Wahl noch rund 40 ausgefüllte Wahlunterlagen verspätet eingegangen. Die Stimmen werden dann nicht mehr gezählt.