Die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen online zu beantragen endet am Dienstag, 21. September, um 15 Uhr. Daran erinnert die Wahldienststelle der Stadt Kaiserslautern.

Ebenso können Anträge, die per Mail nach dem 21. September im Rathaus eingehen, nicht mehr rechtzeitig auf den postalischen Weg gebracht werden. Wer nach Dienstag noch Briefwahlunterlagen beantragen möchte, wird gebeten, sich persönlich an das Briefwahlbüro zu wenden. Dieses befindet sich im Foyer des Rathauses und hat von Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr und am Freitag, 24. September, von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Bis Mittwoch zur Post

Zudem bittet die Wahldienststelle darum, die Briefwahl, sofern sie nicht persönlich im Rathaus abgegeben wird, bis spätestens Mittwoch, 22. September, zur Post zu geben, so dass die Unterlagen rechtzeitig ankommen. Alternativ kann die Briefwahl in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden. Sollten beantragte Briefwahlunterlagen nicht zugegangen sein, kann bis Samstag, 25. September, bis 12 Uhr ein neuer Wahlschein ausgestellt werden. Das Wahlbüro im Rathaus hat am Samstag, 25. September, von 9 Uhr bis 12 Uhr, und Sonntag, 26. September, von 8 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Sonntags steht es jedoch nur Wahlberechtigten – beziehungsweise deren Bevollmächtigten – offen, die wegen einer nachgewiesen plötzlichen Erkrankung nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten ihr eigentliches Wahllokal aufsuchen können. Die plötzliche Erkrankung muss durch ein Attest nachgewiesen werden.