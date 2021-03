Noch bis Dienstag, 9. März, 15 Uhr, kann die Briefwahl für die Landtagswahl online beantragt werden. Das hat die Wahldienststelle der Stadt Kaiserslautern mitgeteilt. Anträge, die per Mail nach dem 9. März im Rathaus eingehen, könnten nicht mehr rechtzeitig bearbeitet werden. Wer nach Dienstag noch Briefwahlunterlagen beantragen möchte, muss sich direkt an das Briefwahlbüro wenden. Es befindet sich im Foyer des Rathauses und hat von Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr und am Freitag, 12. März, von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Zudem bittet die Wahldienststelle darum, die Briefwahl, sofern sie nicht persönlich im Rathaus abgegeben wird, bis spätestens Mittwoch, 10. März, in die Post zu geben.

Wahlbüro auch am Sonntag geöffnet

Alternativ kann die Briefwahl am Rathaus eingeworfen werden. Das Wahlbüro im Rathaus hat auch am Samstag, 13. März, von 10 Uhr bis 14 Uhr, und Sonntag, 14. März, von 8 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Es steht an diesen Tagen jedoch nur Wahlberechtigten offen, die wegen einer nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung nicht ins Wahllokal können. rhp