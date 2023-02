Am Dienstag, 7. Februar, endete die Möglichkeit, sich die Briefwahlunterlagen zur OB-Wahl in Kaiserslautern per Post zuschicken zu lassen. Wer jetzt noch Briefwahl beantragen möchte, muss laut Verwaltung vor Ort im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten des Bürgercenters vorbeikommen und die Unterlagen persönlich abholen. Das Gleiche gelte für die Abgabe der Wahlunterlagen. Aufgrund der Situation bei der Post sei eine rechtzeitige postalische Zustellung nicht mehr gewährleistet, heißt es aus dem Rathaus: „Um möglichst vielen Menschen die Wahl zu ermöglichen, ist das Briefwahlbüro am Freitag bis 18 Uhr besetzt.“

Am Samstag (9 bis 12 Uhr) und am eigentlichen Wahltag, Sonntag, 12. Februar, steht das Wahlbüro bis 15 Uhr im Notfall für Briefwahl zur Verfügung, etwa wenn nachweislich die Briefwahlunterlagen nicht zugegangen sind oder im Krankheitsfall. Wie die Verwaltung weiter mitteilt, können die komplett ausgefüllten Briefwahlunterlagen (rote Umschläge) am Wahlsonntag auch in dem auf dem Umschlag vermerkten Stimmbezirk direkt abgegeben werden.