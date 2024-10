Manche Worte bleiben auf ewig ungesagt. Der Himmelsbriefkasten des Hospizvereins für Stadt und Landkreis Kaiserslautern bietet Hinterbliebenen die Möglichkeit, Botschaften an eine verstorbene Person zu richten. Wenn auch nur schriftlich.

Bereits Ende Juni wurde ein sogenannter Himmelsbriefkasten auf dem Gelände des Hauptfriedhofs in Kaiserslautern errichtet. Nun sollen ein zweiter und dritter im Ruheforst und vor der Geschäftsstelle im Hertelsbrunnenring folgen. Die Briefkästen sollen den Angehörigen von Verstorbenen die Möglichkeit geben, ihren Liebsten ein paar letzte Worte in den Himmel zu schicken. „Schöne, traurige oder auch zornige Gedanken finden hier bei mir einen sicheren Platz“, heißt es in der Anleitung des Briefkastens.

Das Briefgeheimnis gilt auch hier

Oft hätten Menschen nicht mehr die Möglichkeit, diese Dinge zu äußern oder wollten Geschehnisse und Erinnerungen mit den Verstorbenen teilen. Gerade die Zeit der Pflege sei für viele Angehörige sehr belastend, erklärt Franziska Emrich, die Geschäftsführerin des Hospizvereins Kaiserslautern. Der Briefkasten soll ihnen die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Die Ehrenamtlichen hatten deshalb die Idee, den Himmelsbriefkasten aufzustellen. Sie kümmern sich auch um dessen Pflege. Für jeden Briefkasten hat eine Person die Patenschaft übernommen. Dazu wurden Menschen ausgewählt, die eine Trauerbegleitungsausbildung absolviert haben. Sie lesen oder öffnen die Briefe allerdings nicht – auch für diese Art der Post gilt laut des Vereins das Briefgeheimnis. Es gehe einfach darum, dass Menschen sich „die Seele erleichtern können“, erzählt Emrich. Dabei sei es völlig egal, in welchem Verhältnis man zu dem Verstorbenen gestanden habe oder in welcher Form man seine Botschaft in den Himmel schicke. Gedichte, Texte, kleine Zeichnungen oder kindliche Kritzeleien – alles findet im Himmelsbriefkasten seinen Platz. „Wir wollten eine Möglichkeit schaffen, die von ganz klein bis ganz alt genutzt werden kann“, sagt Emrich.

Bisher wurde der Himmelsbriefkasten auf dem Gelände des Hauptfriedhofs 18 Mal benutzt. „Manche Leute schreiben richtige Briefe mit Umschlag, andere reißen spontan ein Zettelchen ab und werfen das ein“, schildert die Geschäftsführerin ihre Erfahrungen. Für spontane Briefeschreiber lägen aber auch immer Zettel und Stifte in der Trauerhalle aus, die benutzt werden dürfen, um eine Nachricht zu verfassen.

Alle drei Monate bei Zeremonie verbrannt

Alle drei Monate sollen die gesammelten Briefe in einer internen Zeremonie verbrannt und so symbolisch dem Himmel übergeben werden. „Die erste Verbrennung ist für den November geplant, da dies der offizielle Trauermonat ist und da auch unser jährlicher Gedenkgottesdienst stattfindet“, erklärt Emrich.

Neben den Himmelsbriefkästen auf dem Hauptfriedhof, an der Geschäftsstelle des Hospizvereins und im Ruheforst sind weitere geplant. Insgesamt zehn Stück will der Hospizverein in Kaiserslautern und den umliegenden Verbandsgemeinden aufstellen. „Wir wollen einfach ein niedrigschwelliges Angebot schaffen, das für jeden zugänglich ist“, schildert Emrich ihr Anliegen. Unter anderem soll auf der Sternenwiese des Friedhofs noch ein Briefkasten aufgestellt werden. Dorthin können Eltern kommen, die ihr Baby verloren haben und kein Grab haben, an dem sie trauern können.

Info

Der Briefkasten im Ruheforst soll am Mittwoch, 9. Oktober, um 11 Uhr eingeweiht werden, am 14. Oktober folgt dann der vor der Geschäftsstelle des Hospizvereins am Hertelsbrunnenring.