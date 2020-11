Anwohner in der Spitalstraße wurden am Montagabend gegen 21.20 Uhr mit einem lauten Knall aufgeschreckt. Als einer der Bewohner an die Haustür ging, um nachzuschauen, was passiert war, fand er seinen Briefkasten völlig zerstört vor, berichtet die Polizei über den Vorfall. Die Einzelteile des Briefkastens waren im Umkreis von drei bis vier Meter auf der Straße verteilt.

Kurze Zeit später meldete ein Anwohner aus der Hasenstraße bei der Polizei ebenfalls eine Sprengung seines Briefkastens. Hierbei wurde neben dem Briefkasten auch die Glasscheibe neben der Tür beschädigt. Bei beiden Briefkästen wird vermutet, dass sie durch Böller gesprengt wurden.

Während die Beamten vor Ort den Schaden aufnahmen, waren weitere Knallgeräusche in der Umgebung zu hören. Es ist daher nicht auszuschließen, dass weitere Schäden durch Böller entstanden sind. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.