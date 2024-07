Brian Klimutta von der Reitsportgemeinschaft Barbarossa hat bei den Landesmeisterschaften der Springreiter einen Erfolg eingefahren.

Bei den Landesmeisterschaften der Springreiter auf der Reitsportanlage Wittemer in Worms-Pfeddersheim holte sich Brian Klimutta am vergangenen Wochenende die Vize-Meisterschaft in der Kategorie der Amateur-Springreiter. Dabei ritt der Akteur von der Reitsportgemeinschaft Barbarossa den achtjährigen Zweibrücker Wallach Casino-Royal. Platz drei im Pony-Nachwuchschampionat ging an Lena Nauerz vom Pferdecentrum Miesau mit dem elfjährigen Hengst Magic Mike. Einen Achtungserfolg gab es am vergangenen Wochenende auch für Stefan Brünen beim Reit- und Springturnier im saarländischen Heiligenwald. Mit dem zwölfjährigen Hengst Show Time gewann der Westpfälzer die Dressurprüfung der Klasse S. Einen dritten Platz gab es für Sandra Schilling vom Reit- und Fahrverein Lautertal Katzweiler mit Safira in der Dressurprüfung der Klasse M.