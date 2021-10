Die interaktive Ausstellung des bekannten Kaiserslauterer Fotokünstlers Thomas Brenner in der Fruchthalle endet am kommenden Sonntag, 31. Oktober. Bereits am Donnerstag, 28. Oktober, 19 Uhr, findet in der Fruchthalle die Finissage in Form einer Gesprächsrunde statt, die sich dem Ausstellungsthema von verschiedenen Perspektiven her nähert.

Die interaktive Schau im Foyer der Fruchthalle fordert den Besucher auf, sich aktiv mit der digitalen Welt auseinanderzusetzen. Die einzelnen Installationen vermitteln auf unterschiedliche Weise die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen moderner Technologien, die den Menschen und seine Welt in messbare Daten übersetzen und dabei doch oftmals das Wesentliche nicht erfassen. So können die Besucher beispielsweise an einem interaktiven Bildschirm moderne Gesichtserkennung live erleben, Grenzen austesten und spielerisch selbst manipulieren. Bekannte Zeitgenossen, reduziert auf digitale Repräsentationen, regen zum Nachdenken und Ausprobieren anhand der persönlichen Eingabewerte an. Mit Hilfe von Wärmebildkameras inszenierte Motive wiederum lassen klar erkennen, worum es geht, und doch bleibt das Wesentliche, bleiben die Zwischentöne, dem Auge verborgen.

Vor dem Hintergrund dieser Ausstellung, mit der Brenner seine durchaus ambivalenten Gefühle gegenüber unserer hochtechnisierten Welt ausdrückt, beschäftigt sich die Gesprächsrunde mit Aspekten rund um Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Spannenderweise kommen die Teilnehmer dabei aus ganz unterschiedlichen Richtungen, von der Kunst bis zur Naturwissenschaft. Und so besteht die fünfköpfige Gesprächsrunde aus Philosophie-Professorin Karen Joisten, der stellvertretenden Pfalzgalerieleiterin Annette Reich, Stefanie Grimm vom ITWM, Martin Memmel vom DFKI und Roderick Haas, Kulturberater vom Kulturnetz Pfalz. Es moderiert RHEINPFALZ-Kulturredakteur Fabian R. Lovisa, der Künstler ist anwesend.

Info

Finissage mit Talkrunde am Donnerstag, 28. Oktober, 19 Uhr, in der Fruchthalle; Einlass um 18.30 Uhr; Eintritt frei, es gelten die aktuellen Hygieneregeln.