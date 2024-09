Ein in Flammen stehender Pkw hielt am Wochenende die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg auf Trab.

Der Alarm ging laut den Brandlöschern am Samstag kurz vor Mitternacht bei ihnen in der Zentrale ein. Das brennende Auto befand sich auf der Kreisstraße (K32) zwischen Niederkirchen-Heimkirchen und Kreuzhof. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, habe das Fahrzeug bereits in Vollbrand gestanden, teilt die Feuerwehr weiter mit. Die fünf Insassen hatten sich jedoch unverletzt aus dem Fahrzeug retten können. Der mit Atemschutz ausgerüstete Angriffstrupp löschte den Pkw. Das Fahrzeug brannte dennoch vollständig aus. Es blieb nur ein Gerippe übrig. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde auch die Teerdecke der Fahrbahn beschädigt.

Der Einsatz dauerte insgesamt drei Stunden. Es waren 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mit vier Fahrzeugen vor Ort. Auch die Polizei und die Straßenmeisterei waren im Einsatz.