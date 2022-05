Auf der A6 zwischen Kaiserslautern-West und Dreieck Kaiserslautern in Richtung Mannheim ist am Montagmorgen ein Lkw vollständig ausgebrannt. Das Fahrzeug war laut Polizei aus noch nicht geklärten Gründen in Brand geraten.

In der neuen Serie Küchen-Plauderei plaudern wir mit Lautrer Köchen. Los geht’s mit dem Restaurant Weinhaus Stepp. Dort sorgt ausgerechnet ein Berliner für frischen Wind in Lauterns Gastro-Szene. Wir haben uns mit Chefkoch Stefan Sellin zur Küchen-Plauderei verabredet. Auf den Teller schaffte es am Ende ein Duo vom Kalb.

Das Stadtradeln startet am Dienstag, 31. Mai. Bereits zwei Wochen vor Beginn haben sich mehr als 350 Teilnehmer in 55 Teams online registriert. Darunter die „Kottenradler“, die „Landradler Kreis Kaiserslautern“, „TUK – Team unerschreckbarer Kettenquäler“ und „Dooseberch – runner un nuff“.

Die Engländer haben es vorgemacht, jetzt sollen die Landstuhler nachziehen: In diesem Monat einfach einmal nicht mähen, lautet der Aufruf der Stadtspitze und der Stadtgärtnerei. Ziel der Aktion ist es, den bestäubenden Insekten den Tisch reichlich zu decken. Und auch der Mensch kann vielfältig profitieren.

„Über den Wolken gehen“ so wie Konstantin Wecker es besingt, dabei „mit den Wiesen schnuppern und nirgendwohin denken“: Darauf hatte sich am Sonntagvormittag ein Dutzend Männer und Frauen eingelassen, die mit Regina Reiser im Japanischen Garten zwei Stunden Waldbaden erlebten.

Vom Zwergtaucher über den Jagdfasan bis hin zum Orpheusspötter – die diesjährigen Birdracer, also die Teilnehmer am 24-Stunden-Vogelrennen, hatten im Landkreis Kaiserslautern einiges zu entdecken. Zwei echte Raritäten waren auch dabei.

Eine verhinderte Trunkenheitsfahrt der etwas anderen Art hatten die Beamten der Polizeiinspektion in der Kaiserslauterer Logenstraße am Sonntagmorgen.