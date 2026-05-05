Ein Abfallcontainer im Asternweg ist in der Nacht auf Dienstag angezündet worden. Gegen 4.40 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und die Feuerwehr, teilt die Polizei mit. Die Brandbekämpfer konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll ein Verdächtiger brennende Gegenstände in den Müllbehälter geworfen haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Sie sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 36914199 zu melden.