Mehrere Mülltonnen brannten in der Innenstadt in der Nacht auf Mittwoch. Wie die Polizei berichtet, bemerkte eine Streife gegen 1.30 Uhr, dass eine Tonne in der Bismarckstraße in Flammen stand. Mit dem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen gelang es den Ordnungshütern, weiteren Schaden zu verhindern. Kurz darauf meldete sich ein Passant aus der Papiermühlstraße und gab an, dass dort Abfalleimer brannten. Der hinzugerufenen Feuerwehr gelang es, Schlimmeres zu verhindern und das Feuer schnell zu löschen. Dennoch entstand an der Hausfassade und an einem Rollladen leichter Sachschaden. Insgesamt wird der Schaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0631 3692620 entgegen.