Ein Gebäudebrand wurde gegen 23 Uhr in der Nacht zum Donnerstag aus dem Kindsbacher Industriegebiet gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten aus und brachten die Situation schnell unter Kontrolle. Die Wehrleute löschten das Feuer schnell. Als Brandherd konnte eine Mülltonne ausgemacht werden, die an der Gebäudewand stand. Durch die Flammen und den Rauch wurden Fassade und Teile der Deckenverkleidung in Mitleidenschaft gezogen.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich. Gesucht wird nach Zeugen, die Angaben zum Brandhergang machen können. Sie können sich unter der Telefonnummer 06371/9229-0 bei der Polizei melden.